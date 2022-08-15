Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı

15.08.2022 16:03
Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyşehir ilçesine Şamlar Mahallesi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyşehir ilçesine Şamlar Mahallesi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, vatandaşlarla sohbet etti, Şamlar Mahallesindeki hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Aşure geleneğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özkan, "İnsanın kendi iç dünyasında kendisiyle, ailesiyle, mahallesiyle, şehriyle ve bütün insanlıkla barışık olması çok önemli. Toplumda kaynaşmayı sağlayan muhabbettir. Mübarek Muharrem ayında toplumun kaynaşmasına ve muhabbetine vesile olabilecek bir simge haline gelmiş aşure etkinliğinin beldelerimizde yapılıyor olması çok anlamlı. İnşallah gençlerimiz bilime ve teknolojiye yönelirken aynı zamanda bu güzel geleneği de istinat noktası yaparak çok daha güçlü bireyler olarak güçlü toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Aşure günümüz hayra, berekete, sevgiye, barışa vesile olsun." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kürek, Şamlar Mahalle Muhtarı Ali Caner, Şamlar Mahallesi Cemevi Dedesi Niyazi Karakuş ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için mevlit okutuldu Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için mevlit okutuldu Meram'da Dere Sosyal Tesisi'ne yeni kimlik kazandırılıyor Meram'da Dere Sosyal Tesisi'ne yeni kimlik kazandırılıyor
Kaynak: AA

Vahdettin Özkan, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:08:39. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement