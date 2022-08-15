Konya Valisi Özkan, aşure etkinliğine katıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Beyşehir ilçesine Şamlar Mahallesi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, vatandaşlarla sohbet etti, Şamlar Mahallesindeki hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Aşure geleneğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Özkan, "İnsanın kendi iç dünyasında kendisiyle, ailesiyle, mahallesiyle, şehriyle ve bütün insanlıkla barışık olması çok önemli. Toplumda kaynaşmayı sağlayan muhabbettir. Mübarek Muharrem ayında toplumun kaynaşmasına ve muhabbetine vesile olabilecek bir simge haline gelmiş aşure etkinliğinin beldelerimizde yapılıyor olması çok anlamlı. İnşallah gençlerimiz bilime ve teknolojiye yönelirken aynı zamanda bu güzel geleneği de istinat noktası yaparak çok daha güçlü bireyler olarak güçlü toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Aşure günümüz hayra, berekete, sevgiye, barışa vesile olsun." diye konuştu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kürek, Şamlar Mahalle Muhtarı Ali Caner, Şamlar Mahallesi Cemevi Dedesi Niyazi Karakuş ve vatandaşlar katıldı.