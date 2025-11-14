Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Esnafla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Esnafla Buluştu

14.11.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Liman ve Hurma Mahallesi'nde esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Liman ve Hurma Mahallesi'ndeki esnafla bir araya geldi. Kotan esnafın taleplerini dinleyerek her zaman kendilerinin yanında olduklarını vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Liman ve Hurma Mahallesi'ni tercih eden Başkan Kotan ilk olarak Liman Mahalle Pazarı'nı ziyaret etti. Kotan, pazar esnafının talep ve önerilerini dinledi. Ardından Hurma Mahallesi'nde ziyaretlerine devam eden Kotan, dükkanları gezerek talepleri dinlemeyi sürdürdü. Hurma Mahallesi'nde de ilgiyle karşılanan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Esnaf ziyaretlerinin sorunların yerinde tespit edilmesine ve çözüm süreçlerinin hızlanmasına katkı sağladığını vurgulayan Kotan, "Esnafımızı dinliyoruz ve hızlı çözüm üretmek için buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizin yanı sıra ben de sahadayım. Böylelikle sorunları yerinde görme imkanı buluyorum. Esnafımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı hoşgörü içerisinde ilçemizdeki hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konyaaltı'mızı masa başında yönetmiyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımızla bir arada olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Esnafla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye’de İlk durağı bakın neresi oldu KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Google’da bile çıkmıyor 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş “bulunmaz“ denileni de buldu Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İBB iddianamesinde yeni detaylar Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal’ın da hapsi isteniyor İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
İstanbul’da hız limitleri değişti İşte cadde cadde yeni sınırları İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırları
Soylu’dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!
Fener taraftarını çıldırtacak haber İrfan Can ezeli rakibe gidiyor Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

11:33
Tedesco listeyi verdi Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
11:23
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP’de başörtülü vekiller olacak
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
11:03
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
10:43
Yer:Esenyurt Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Yer:Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
09:57
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 11:48:54. #7.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Esnafla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.