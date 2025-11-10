Konyaaltı Belediyesi, Atatürk'ü 87. Yılında Andı - Son Dakika
Konyaaltı Belediyesi, Atatürk'ü 87. Yılında Andı

10.11.2025 14:51
Konyaaltı Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde düzenlediği programla Atatürk'ü andı. Belediye Başkanı Cem Kotan, Atatürk'ün ideallerinin yaşatılacağına dair güçlü mesajlar verdi.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında düzenlediği programla andı. Programda konuşan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı'nda hiçbir zaman Atatürk'ün adını ve fikirlerini unutturmayacağız. Çocuklarımız O'nun ilke ve devrimleriyle büyüyecek, gençlerimiz onun aklıyla düşünecek, bizler de onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleşen 10 Kasım törenine Kotan'ın yanı sıra Belediye başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı Kotan ile Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Tören, çelenk takdiminin ardından gerçekleşen iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Atatürk'e saygı programı, Kotan'ın gerçekleştirdiği konuşmayla sona erdi.

Kotan, Atatürk'ü Anma Günü'ne özel olarak hazırlanan ve Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisindeki Fuaye Alanı'nda bulanan sergiyi vatandaşlarla gezdi. Müzik Akademisi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Atatürk Arabaları Sergisi' vatandaşlardan ilgi gördü. Sergi, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi öğrencilerinin dinletisi eşliğinde gerçekleşti.

Burada konuşan Kotan, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum"

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, çağdaş Türkiye'nin mimarı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde Ata'mızın manevi huzurundayız. 10 Kasım sadece bir matem günü değil, bir şükran ve saygı günüdür. Atatürk'ü yalnızca bir tarih sayfasında değil, bu ülkenin damarlarında, sokaklarında ve kalplerinde yaşatmaya devam eden milyonlar olarak buradayız. Cumhuriyet ki aklın, bilimin, laikliğin ve eşitliğin ışığında yükselmiştir. Bizler, o emaneti korumanın, geliştirmenin ve gelecek nesillere onurla devretmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Konyaaltı'nda hiçbir zaman Atatürk'ün adını ve fikirlerini unutturmayacağız. Çocuklarımız O'nun ilke ve devrimleriyle büyüyecek, gençlerimiz onun aklıyla düşünecek, bizler de onun gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad olsun. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet."

Kaynak: ANKA

