Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu - Son Dakika

Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu

02.12.2020 14:49
Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlara yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Konyaaltı Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlara yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü işbirliğiyle ilçenin iki ayrı noktasına 'akülü sandalye şarj istasyonu' kurdu.

Konyaaltı Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamak adına CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü ile protokol yaptı. Yapılan protokole Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli imza attı. Protokol kapsamında 'akülü sandalye şarj istasyonları', Konyaaltı Kent Meydanı ve HayatPark olmak üzere iki farklı noktaya yerleştirildi. Protokol kapsamında ihtiyaç durumunda ünitelerin artırılabileceği kaydedildi

"Şarj kaygısına son veriyoruz"

Konyaaltı Belediyesi olarak vatandaşların bütün haklardan eşit şekilde yararlanabilmesi amacıyla çalıştıklarını belirten Başkan Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak ve önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü ile bir protokol yaptık. Yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında 2 ayrı noktaya şarj istasyonu kurduk. Konyaaltı Kent Meydanı ve HayatPark içerisine konumlandırdığımız 'akülü sandalye şarj istasyonlarında aynı anda iki akülü araç şarj edilebilecek. Bununla birlikte engelli vatandaşlarımız telefonlarını da bu cihazlar üzerinden şarj edebilecekler. Araçlarını şarj ederken de yemek gibi ihtiyaçlarını burada karşılayabilecek. Engelli vatandaşlarımız artık 'Acaba aküm biter mi?' kaygısı yaşamadan gönül rahatlığıyla sosyal hayata karışabilecekler. Yaşamın her alanından engelli bireylerimizin de eşit biçimde yararlanması için bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Konyaaltı'nda sayısı artacak

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli ise konuşmasında engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasını kolaylaştıracak projeler geliştirdiklerini belirterek, akülü sandalye şarj istasyonu projesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Bu anlamda Konyaaltı Belediyesi ile de bir protokol yaptıklarını ve iki ayrı noktaya 'Akülü Sandalye Şarj İstasyonu' konuşlandırdıklarını dile getiren Erol Değerli, bu sayıyı ilerleyen günlerde artıracaklarını kaydetti. Erol Değerli, desteklerinden dolayı da Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Engelli Necip Önal ise akülü sandalyeler için oluşturulan şarj istasyonlarının engelli vatandaşlar için özgürlük demek olduğunu kaydetti. Ortalama bir akülü tekerlekli sandalyenin 20-25 kilometre yol gidebildiğini belirten Önal, zaman zaman akünün bitmesiyle evden uzakta, çaresiz kalabildiklerini söyledi. Bu anlamda Konyaaltı Belediyesi'nin bu hizmetinin kendileri için hayati önem taşıdığını ifade eden Necip Önal, Başkan Semih Esen'e teşekkür etti. - ANTALYA

Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu
Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu
Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu
Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu
Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu
Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu

Dünya Engelliler Günü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konyaaltı'nda 'akülü sandalye şarj istasyonu' kuruldu - Son Dakika


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