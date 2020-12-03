Konyaaltı'nda yılın son meclisi - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Semih Esen'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediye Meclisi, aralık ayı olağan meclis toplantısı için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlığıyla ile ilgili yapılan son paylaşımların oldukça sevindirici olduğunu, yakın zamanda da görevinin başına döneceğine inancının tam olduğunu söyledi. Aralık meclis toplantısının yılın son toplantısı olduğunu ifade eden Esen, içinde bulunduğumuz yılda ülkemiz ve dünya genelinde birçok sıkıntı yaşandığını belirterek, 2021'in tüm bu sıkıntıların geride kaldığı bir yıl olması, ülkemize ve dünyaya sağlık ile huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Meclis toplantısında, 13 gündem maddesi karara bağlandı. 2021'in ilk meclis toplantısının ise 7 Ocak Perşembe günü yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. - ANTALYA