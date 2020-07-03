Konyaaltı Plajı'nda tatilcilere denizden 3 dilde "sosyal mesafe" uyarısı (1) - Son Dakika

Konyaaltı Plajı'nda tatilcilere denizden 3 dilde "sosyal mesafe" uyarısı (1)

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları yönünde Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak uyarılıyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları yönünde Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak uyarılıyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, sahillerin vatandaşlara açılmasıyla mesailerinin büyük kısmını, tepeleri karlı Beydağları'nın eşsiz manzarasıyla hayran bırakan, tertemiz denizi ve çakıllı plajı ile doğayla iç içe tatil imkanı sunan Konyaaltı Sahili açıklarında geçiriyor.

Karadan "atlı polis" ve bisikletli "martı" timlerinin görev yaptığı yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahilin açıklarında baştan sona "karakolbot" adı verilen bot, jet-ski ve operasyon botuyla devriye gezen ekipler, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerini uyup uymadığını kontrol ediyor.

Bottan Türkçe, İngilizce ve Rusça, "Sosyal mesafe kuralına uyalım. Birbirimize yaklaşmayalım.", kalabalık plajlarda ise "Maskelerimizi takalım." anonslarıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, yüzen tatilcilerin yanına giderek bilgilendirme yapıyor.

Antalya Deniz Polisi Şube Müdürü Ömer Engin Genç, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile koordineli çalıştıklarını söyledi.

Havanın ısınmasıyla Konyaaltı ve Lara plajlarında yoğunluğun arttığına işaret eden Genç, "Sadece Antalyalılar için değil, plajlara gelen yabancı misafirlerimiz için de Rusça ve İngilizce anonslar yapıyoruz. Vatandaşlarımız da her geçen gün sosyal mesafeye daha fazla dikkat ediyor." dedi.

Genç, vatandaşların da uygulamadan çok memnun olduğunu, kendilerine teşekkür ettiğini kaydetti.

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Plajı'nda tatilcilere denizden 3 dilde 'sosyal mesafe' uyarısı (1) - Son Dakika

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