DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

YÖRÜK ŞİVESİYLE 'ATMAYIN VOYYN' YAZILDI

Konyaaltı Sahili'nde dip temizliği (2)

Uluslararası Kıyı Temizliği Günü'nde Lara Plajı'nda kıyı temizliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilden topladıkları atık maddelerini bir araya getirerek Yörük şivesiyle 'Atmayın Voyyn' yazdı. Konyaaltı Sahili'nde yapılan deniz dibi temizliğine eş zamanlı olarak Lara Plajı'nda da temizlik yapıldı. Belediye personeli tarafından yapılan sahil temizliğinde torbalar dolusu atık toplandı. Plaj kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Kıyı temizliği etkinliği sonunda çöp dolu torbalarla Lara Birlik Sahili'ne Yörük şivesiyle 'Atmayın Voyyn' yazılarak, farkındalık oluşturuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------Lara Plajında temizlik yapan belediye çalışanlarından genel görüntüÇöplerden detaySahildeki ve piknik alanlarındaki temizlik işçilerinden detayÇöp torbalarından detay'Atmayın Voyyn' yazısından detay görüntü(drone)Yazı ve ekiplerden detay

HABER: Aslı DURAN-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Fiber tekne batınca 2 kişi öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı geçiş yapan mültecilerin içinde bulunduğu fiber tekne batınca 2 kaçak göçmen öldü. 17 göçmen ise sağ kurtarıldı.Bugün saat 03.50'de gelen ihbarla harekete geçen ekipler, arama kurtarma yaptı. 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi'nin yaptığı çalışma sonrası 18 göçmen sağ kurtarıldı. Denizde ise 1 bebeğin cesedine ulaşıldı. Kurtarılan ve hastaneye götürülen göçmenlerden durumu ağır olan yetişkin 1 kadın ise yaşamını yitirdi. Böylelikle ölüm sayısı 2'ye çıktı. Teknede 4'ü kadın 11 yetişkinle diğerleri çocuk toplam 19 kişinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Akyarlar açıklarından görnütüKurtarılan göçmenlerin görüntüSahil Güvenlik Botu görüntüsü

Haber- Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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CHP'li İnce: Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında geldiği Artvin'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin "Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlarö dedi.CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretleri için dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Üzerinde 'Memleket Hareketi' yazılı otobüsle Trabzon'dan ayrılan İnce, geldiği Artvin'in Borçka ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı. İnce, beraberinde eşi Ülkü İnce ve hareketin kurucuları arasında yer alan bazı isimlerle ilçede dolaşarak vatandaşları da selamladı. Daha sonra esnafı ziyaret eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu.Borçka'nın 34 yıl önce öğretmen olarak ilk görev yeri olduğunu hatırlatan İnce, "1986'nın 22 Kasım'ında Rahmetli babamın kullandığı kamyonla 30 saat süren bir yolculuktan sonra sabah ezanı okunuyordu şu köşeye geldiğimizde. 3 aylık bir bebeğimiz vardı. Çok zor bir yolculuktu. Karşıda bir evde oturduk iki buçuk yıl. Sonra geçim sıkıntısından istifa ettim. Dershanecilik yapmaya mecbur kaldım. 34 yıl sonra aynı şehre geldim. Anılarım canlandı. Burada iki buçuk yıl çok zor geçindim. Ama şunu söyleyeyim. Bir insan bir yerde görev yapar da hiç mi kötü anısı olmaz? Hiçbir kötü anım yok burada. Öğrencilerim yardım ederdi, Belediye başkanı yardım ederdi, vatandaş yardım ederdi. Yaşımız çok ufaktı, bebekle ilgili sıkıntılarımız olurdu, komşumuz Naime Abla vardı. Sanki teyzemiz, ablamız gibiydi. Fırıncı da, manav da, öğrenci de veli de herkes yardım ederdiö dedi.'ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜRETMEK İSTİYORUZ'Memleketin sorunlarını yerinde görüp çözüm önerileri üretmeyi istediklerini kaydeden İnce, "Dışarıdan gelen memurlara karşı Borçkalıların olağanüstü bir misafirperverliği vardı. Sadece bizim sıkıntımız aldığımız maaşla ilgiliydi. Tek maaşla hatırlıyorum bilet parası bulamadığımı. Anneme telefon açtım 'bana yol parası gönder bilet parası bulamıyorum' diye. Şubat tatiline öyle gittiğimi hatırlıyorum. Tekrar 34 yıl sonra burada memleket hareketinin kurucuları ile birlikte dolaşıyoruz. Memleketin sorunlarını yerinde görmek istiyoruz. Çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin en yoksul bölgelerinden birisi burası, Doğu Karadeniz, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane. Türkiye'de açlık sınırı 2300 lira. Ama bu bölgede kişi başına gelir ortalama 2237 lira. İşte Türkiye'yi Bu derin yoksulluktan kurtarmak için, Türkiye'yi başı dik onurlu bir ülke yapmak için yollardayızö diye konuştu.MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE ÇAĞRIMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasına yönelik çağrısına ilişkin konuşan İnce, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar. Onlar çoluk çocuğunu evde bırakıp bizi iyileştirmek, bizi yaşatmak için ölüyorlar. Tıp fakültesine yüksek topuklu arkasına basılmış ayakkabı ile girilmez. Tıp fakültesine yüksek puanlı sınav belgesi ile girilir. Sayın Bahçeli bu memleketin akıllı çocuklarını daha fazla üzme.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMuharrem İnce ziyaretlerAçıklama ve detaylar

HABER KAMERA: Muhammet KAÇAR - Selçuk BAŞAR - Nurullah CABRİ/ ARTVİN,

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Arkadaşlarıyla birlikte eski patronuna saldırıp, iş yerine zarar verdi

ELAZIĞ'da 2 gün önce çalıştığı büfede işten çıkarılan kişi, 3 arkadaşıyla birlikte eski patronunu dövüp, iş yerine zarar verdi. 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün Beyzade Efendi Bulvarı'ndaki bir büfede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 2 gün önce çalıştığı büfeden işten çıkarıldı. Duruma öfkelenen bu kişi, dün 3 arkadaşıyla birlikte büfeye gelerek eski patronuyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ve 3 arkadaşı, büfe sahibine sopayla saldırdıktan sonra, iş yerine zarar verip kaçtı.Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adliye binasından görüntülerŞüphelilerin adliyeye getirilişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ,

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Denize düşüp mahsur kalan kedi kurtarıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde denize düşerek mahsur kalan kediyi cankurtaran ekibi kurtardı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.Gemlik ilçesindeki öğle saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar, denizden bir kedinin seslerini duydu. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekibi, iskeleden denize atladı. Denize düşen ve bitkin halde olduğu gözlemlenen kediyi, sığındığı yerden kurtaran cankurtaran ekibi, kediyi taşıma çantası içerisine koyarak kıyıya çıkardı. O anlar ise bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kedinin kurtarılması

Haber: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), , Kamera: BURSA,

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Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı

ŞIRNAK'ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak Valiliği'nce 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Veysi Yetik, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler 9 Eylül 1996 tarihinde Anılmış köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu gazi Cahit Tatar ile Uzungeçit Beldesi'nde teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Enver Yıldırım'ın eşi Fadile Yıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.