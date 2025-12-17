Yürekleri yakan olay! Annesini kurtarmak için alevlerin içine girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika
Yürekleri yakan olay! Annesini kurtarmak için alevlerin içine girdi, hayatını kaybetti

Yürekleri yakan olay! Annesini kurtarmak için alevlerin içine girdi, hayatını kaybetti
17.12.2025 23:08
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evden çıktıktan sonra annesini kurtarmak için geri giren İbrahim Aysal alevler arasında kalıp hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, yanan evden çıktıktan sonra tekrar annesini çıkarmak için içeriye giren bir kişi hayatını kaybederken, annesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorkun Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN İÇİNE GİRDİ, HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında İbrahim Aysal hayatını kaybederken, annesi Fatma Aysal yaralandı. İbrahim Aysal'ın, evden çıktıktan sonra annesini kurtarmak amacıyla tekrar içeri girdiği, ancak yanlış odaya girince alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aysal'ın diğer kardeşinin ise annesini daha sonra evden çıkardığı bildirildi. Yaralı olan anne Fatma Aysal hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, olay yerinde savcılık tarafından inceleme yapıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Aysal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA

3-sayfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Avci Murat Avci:
    hayırlı evlat mekanları cennet olsun.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yürekleri yakan olay! Annesini kurtarmak için alevlerin içine girdi, hayatını kaybetti - Son Dakika
