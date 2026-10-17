KONYA’DA YÜZBİNLERCE KİTAPSEVERİ BULUŞTURACAK DEV ORGANİZASYON BAŞLADI - Son Dakika
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KONYA’DA YÜZBİNLERCE KİTAPSEVERİ BULUŞTURACAK DEV ORGANİZASYON BAŞLADI

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KONYA’DA YÜZBİNLERCE KİTAPSEVERİ BULUŞTURACAK DEV ORGANİZASYON BAŞLADI
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya başlayan 13. Konya Kitap Günleri’ni ziyaret ederek, öğrencilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Stantları ziyaret ederek yayınevlerine de kolaylıklar dileyen Başkan Altay, 10 gün sürecek etkinliğe tüm kitapseverleri Konya Kitap Günleri’ne davet etti. “Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla düzenlenen 13. Konya Kitap Günleri, 25 Ekim’e kadar kitapseverlerin buluşma noktası olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Konya Kitap Günleri, “Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla her yaştan kitapsevere kapılarını açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde coşkuyla düzenlenen 13. Konya Kitap Günleri’ni ziyaret ederek, öğrencilerle ve kitapseverlerle bir araya geldi.

KONYA’DA YÜZBİNLERCE KİTAPSEVERİ BULUŞTURACAK DEV ORGANİZASYON BAŞLADI

“BÜTÜN YAŞLARDAKİ KİTAPSEVERLER İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK”

Stantları ziyaret ederek yayınevlerine de kolaylıklar dileyen Başkan Altay, Konya Kitap Günleri’nin şehrin kültürel birikimini zenginleştiren ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan Türkiye’nin önemli kültür organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

13. Kitap Günleri’nin kapılarını Selçuklu Kongre Merkezi’nde açtığını kaydeden Başkan Altay, “Bu yıl yine coşkuyla 116 yayınevinden misafirlerimiz var. Etkinlik boyunca da 147 yazarımız kitapseverlerle buluşacak. Burada hem çocuklar hem gençler için hem de bütün yaşlardaki kitapseverler için hazırlıklarımızı yaptık. Yine çocuklarımızın etkinlik alanları ve söyleşilerimizle birlikte Kitap Günleri’nin dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Herkesi Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki 13. Kitap Günlerimize davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KONYA’DA YÜZBİNLERCE KİTAPSEVERİ BULUŞTURACAK DEV ORGANİZASYON BAŞLADI

KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Konya Kitap Günleri’nin ilk gün coşkusuna eşlik eden başta öğrenciler ve kitapseverler de kitaplarla iç içe bir gün geçirmenin ve sevdikleri yazarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Öğrenciler, Kitap Günleri’ni ve kitap okumayı çok sevdiklerini ifade etti. İstedikleri tüm kitaplara Konya Kitap Günleri aracılığıyla ulaşabildikleri için çok mutlu olduklarını kaydeden gençler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Kitap Günleri’nin birinci gününde yazarlar; İlhan Süreyya Sırma, Ahmet Haldun Terzioğlu, Musa Mert, Mete Yarar, Sinan Akyüz, Nuh Albayrak ve Sertaç Abi düzenlenen söyleşiler ve panellerde okurlarıyla buluştu.

Konya Kitap Günleri’nin ikinci günü olan 17 Ekim Cumartesi günü ise; Bahadır Yenişehirlioğlu, Furkan Çalışkan, Kaan Murat Yanık, Turgay Güler, Halil Ürün, Alper Gencer, Fatih Duman, Şengül Yiğit, İsmail Hakkı Aydın, Serhat Yabancı, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Ali Bulut ve Gri Koç okurlarıyla bir araya gelecek.

18 Ekim Pazar günü Konya Kitap Günleri’ne misafir olacak isimler de şöyle: “Coşkun Başbuğ, Fatih Gültekin, Halit Ertuğrul, Kemal Özer, İskender Cüre, Zekeriya Efiloğlu, Ali Ayçil, Saliha Erdim, Zafer Duygu, Tarık Tufan, Fulya Öztürk-Türker Akıncı, Erkan Göksu ve Yücel Arzen”

KONYA KİTAP GÜNLERİ, 25 EKİM’E KADAR KİTAPSEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

“Okumadığın Gün Karanlıktasın” temasıyla düzenlenen 13. Konya Kitap Günleri, 10 gün boyunca edebiyat dünyasının temsilcilerini ve yüzbinlerce kitapseveri bir araya getirecek.

116 yayınevinin katılım sağladığı organizasyonda toplam 147 yazar okurlarıyla buluşacak.

Yazar ve akademisyen söyleşilerinin yanı sıra Kitap Günleri’nde ayrıca imza günleri, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat programları da kitapseverlerle buluşacak.

13. Konya Kitap Günleri, 25 Ekim Pazar gününe kadar Selçuklu Kongre Merkezi’nde her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Konya Büyükşehir BelediyesiUğur İbrahim AltaySelçukluKonyaSon Dakika

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