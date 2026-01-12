Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne? - Son Dakika
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
12.01.2026 15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının iki katına çıktığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Çevresindeki kişilerin de benzer şekilde yüksek fatura aldığını belirten vatandaş, şirketlerden açıklama istedi.

Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının yüksek gelmesine tepki göstererek doğalgaz şirketlerine çağrıda bulundu. Vatandaş, faturaların ikiye katlandığını öne sürerek durumun nedenini sordu.

"FATURALARI NEDEN İKİYE KATLADINIZ?"

Tepkisini mesajla dile getiren vatandaş, "Doğalgaz şirketlerine soruyorum: Faturaları neden ikiye katladınız? Konya'nın suçu ne?" ifadelerini kullandı.

"10 KİŞİYE MESAJ ATTIM, HERKESE İKİ KAT GELMİŞ"

Sorunun kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için çevresine de ulaştığını belirten vatandaş, "Sabahtan beri 10 kişiye mesaj attım; acaba sorun bizde mi diye. Herkese iki kat fatura gelmiş" diyerek benzer şikâyetlerin yaygın olduğunu savundu.

Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • mrttrm14 mrttrm14:
    merak etmeyin Konya İstanbul ayrımı yapmamışlar hepsine aynı tarife 61 0 Yanıtla
  • 24Erzincan 24Erzincan:
    Doğru el altından fahiş fiyatla zan yapıldı. 45 2 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Abla safmısın senin maaşın aynı mı, üzümünü ye sapına gelince meeeeee 6 36 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    siz yetkiyi verin görün etkiyi. 36 1 Yanıtla
  • İbrahim Eren İbrahim Eren:
    hani doğalgaz bulunmuştu bize açın kapıları açın pencereleri diyorlar dı devletten tek isdediğim bir daha doğalgaz bulmasınlar ve mazota indirim yapsınlar geri dönüşü acıtıyor 34 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne? - Son Dakika
