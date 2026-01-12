Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konya'da bir vatandaş, doğalgaz faturalarının yüksek gelmesine tepki göstererek doğalgaz şirketlerine çağrıda bulundu. Vatandaş, faturaların ikiye katlandığını öne sürerek durumun nedenini sordu.
Tepkisini mesajla dile getiren vatandaş, "Doğalgaz şirketlerine soruyorum: Faturaları neden ikiye katladınız? Konya'nın suçu ne?" ifadelerini kullandı.
Sorunun kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için çevresine de ulaştığını belirten vatandaş, "Sabahtan beri 10 kişiye mesaj attım; acaba sorun bizde mi diye. Herkese iki kat fatura gelmiş" diyerek benzer şikâyetlerin yaygın olduğunu savundu.
