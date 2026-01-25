Konyaspor 1-1 Gaziantep FK: Atan'ın Değerlendirmesi - Son Dakika
Konyaspor 1-1 Gaziantep FK: Atan'ın Değerlendirmesi

25.01.2026 17:39
Çağdaş Atan, Gaziantep karşısında iyi bir oyun sergilediklerini ancak psikolojik etkilerden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın büyük çoğunluğunda hükmeden bir oyun oynadıklarını söyledi.

Atan, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, Gaziantep FK gibi geçiş oyununu hızlı oynayan bir takıma karşı etkili oyun sergiledikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İlk yarının uzatma dakikalarında yenilen golün psikolojisinin takımı etkilediğini anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Yemiş olduğumuz gol ve bunun psikolojisiyle ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadık ama 90 dakikanın 75 dakikasının çok çok iyi oynadık. Çok iyi bağlantı oyunu oynadık. Sol kanadın işlememesi beklemediğimiz oyuncuların basit pas hataları ilk yarıda skor bulmamızı engelledi. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik ama ikinci yarı müthiş bir oyun oynadık. Atletizmi yüksek ve geçiş oyunu oynayan Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama golü yediğimiz dakika ve oyunun psikolojisi nedeniyle şu an mutluyuz. Sonradan giren ve katkı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Geldiği günden beri taraftarını mutlu etmek için çabaladığını belirten Atan, farklı mevkilerde farklı oyunculara şans vermeye çalıştığını, taraftarlardan da oyuncuları için destek beklediğini ifade etti.

Atan, sol kanadın etkili kullanılamaması ve oyuncularla ilgili gelen eleştiriler üzerine ise şöyle devam etti:

"Ben solda herkesi denedim, savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son iki maçın en iyi oyuncusu o, harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımmı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak."

Maçın hakemiyle ilgili gelen soru üzerine ise Atan, "Bana göre hakem iyi maç yönetti ama klasik bazı hakemlerden kurtulamadık. Berkan'ın pozisyonunda 'sıyırdı' diyor, oyunu okuyamıyorlar. VAR hakemleri gözünün önündekine yanılabiliyor. Bizde geldiğimizden beri galip gelemediğimiz için bunun arkasına sığınamıyorum. Ben buraya hedefler koyarak geldim. Buradan başımız dik çıkarsak seneye inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Çağdaş Atan, Gaziantep, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

