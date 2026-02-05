Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı

05.02.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 9 maçta galip gelemeyerek yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçı da kazanamadı.

Büyük umutlar ve taraftarın coşkulu karşılamasıyla 6 Kasım 2025'te Konyaspor'a imza atan Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekipte beklentileri karşılayamadı.

Teknik direktör Recep Uçar'ın ardından takımın başına getirilen Atan, Konyaspor'un başında ligde çıktığı 9 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Konya temsilcisi, 5 puan toplayarak 14. sıraya geriledi.

Atan idaresindeki Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ligdeki performansının aksine 3 maçta da galibiyet elde etti.

Gol yollarında etkisiz kaldı, kaleyi savunamadı

Konyaspor, Çağdaş Atan yönetiminde gol yollarında etkisiz kalırken kalesini de savunamadı.

Yeşil-beyazlı ekip, 45 yaşındaki teknik adam idaresinde çıktığı 9 lig maçında sadece 6 gol atabildi.

Buna karşın Konyaspor, söz konusu müsabakalarda kalesinde 15 gole engel olamadı.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Konya temsilcisi, Atan yönetiminde dış sahada çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine Konyaspor ile Çağdaş Atan, yolları ayırma kararı aldı.

"Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor malesef"

Atan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Sizlere bir Konyaspor efsanesi olan Sayın Aykut Kocaman'ın sözleriyle veda etmek istiyorum; bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef. Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kuruluna, oyuncularımıza, özellikle tüm personelimize ve beni harika karşılayıp her zaman destek olan Nalçacılılar Taraftar Grubuna çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çağdaş Atan, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:49
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:33:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Konyaspor, Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.