Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
04.11.2020 20:03
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve topla oyunla devam eden idman, tempolu koşunun ardından yapılan taktik çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.
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