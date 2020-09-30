Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tedavisine ülkesinde devam edilen Marin Anicic ile tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Alper Uludağ idmana katılmadı.

Daha sonra sahada topla oyun ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yenilenme koşusuyla tamamlandı.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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