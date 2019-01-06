Son Dakika Haberleri: Konyaspor Hazırlık Maçında Hatayspor'u 3-1 Yendi

Konyaspor Hazırlık Maçında Hatayspor'u 3-1 Yendi

1 saat önce

- Konyaspor hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 yendiANTALYA - Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

- Konyaspor hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 yendi

ANTALYA - Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Volkan Fındıklı ile öne geçen Atiker Konyaspor, ilk yarının sonlarında kalesinde golü gördü. Hatayspor, Gökhan Karadeniz'le eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Atiker Konyaspor ikinci yarının başında Ömer Ali Şahiner'in golüyle tekrar öne geçerken, Jahovic attığı golle skoru belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:24 Kaynak: İHA

Antalya, Atiker Konyaspor, Konyaspor, Hatayspor, Spor
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