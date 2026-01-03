Konyaspor, Sander Svendsen'i Transfer Etti - Son Dakika
Konyaspor, Sander Svendsen'i Transfer Etti

Konyaspor, Sander Svendsen\'i Transfer Etti
03.01.2026 21:06
Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor, transfer çalışmalarında 28 yaşındaki Norveçli futbolcu Sander Svendsen ile 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Sander Svendsen'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Svendsen, Molde alt yapısında yetişti ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giydi. Svendsen, yeşil-beyazlı ekipte 32 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA

