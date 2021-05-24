Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut sezonu değerlendirdi Açıklaması

24.05.2021 16:34
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut sezonu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kendi görev döneminde takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kendi görev döneminde takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Göztepe'den ayrıldıktan sonra 3 kulüpten teklif aldığını, ancak Konyaspor'dan gelen teklifin kendisine ve hedeflerine en uygunu olduğunu belirtti.

Diğer tekliflerde oluşmayan hırs, inanç ve isteğin, Konyaspor'un teklifiyle birlikte oluştuğunu anlatan Palut, "Geldiğimiz zaman gördüğüm ilk şey, takımdaki büyük öz güven eksikliğiydi. Görevi devraldıktan iki gün sonra Beşiktaş ile çok zorlu bir kupa maçımız vardı. Bu maçın ardından neredeyse 2 gün bile olmadan aramızda 9 puan fark olan Denizlispor ile çok önemli bir lig maçına çıktık. Biz hemen birebir görüşmelerde psikolojik olarak oyuncuların kendilerine inanmalarını sağlamak için çaba sarf ettik. İlk söylediğimiz, 'Kendimize güvenelim ve mücadele edelim.' oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ligi çok daha iyi bir noktada bitirebilirdik"

Konyaspor'un şu an gelinen noktada hücum anlamında riskler alabilen bir takıma dönüştüğünü anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Burada ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuca gitme anlamında daha net ve efektif olabilirdik. Savunma anlamında çok üzüldüğüm Çaykur Rizespor maçını bir kenara bırakırsak, mücadeleden ve disiplinden memnunum. Hücum anlamında gelişmemiz oldu. 'Her istediğinizi yapabildiniz mi?' diye soracak olursanız, cevabım net bir şekilde 'Hayır.' olur. Maç yoğunluğundan belki 5-6 taktik antrenman yapabilme fırsatı bulabildim. Bir takımın gelişim yaşayabilmesi süreç ister. Ben, elimizdeki dar zamana ve maç sıklığına göre takımımın ofansif gelişiminden memnunum. Aslında ligi çok daha iyi bir noktada bitirebilirdik ancak 6 maçlık bir duraklama dönemi yaşadık. Bu süreci daha az hasarla atlatabilirdik ve sıralamadaki durumumuz biraz daha rahat olabilirdi. Son 4-5 maça kadar yaşadığımız stresi çok daha erken bitirebilirdik. Genel anlamda takımımdan memnunum ama hem İlhan Palut ve ekibi hem de Konyaspor olarak çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahibiz. Bu konuda hiçbir tereddüdüm yok."

Palut, deplasmanda 2-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının Konyaspor için bir dönüm noktası olduğunu, bu galibiyetin takıma büyük öz güven kazandırdığını da sözlerine ekledi.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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