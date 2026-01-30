Konyaspor U19 Takımında Kaza

(İSTANBUL) Konyaspor U19 Takım otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Marmara Sapağı kesiminde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs ve kamyon şoförleri ile 5 futbolcu yaralandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre olay 14.55 sıralarında meydana geldi. Konyaspor U19 Takım otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Marmara Sapağı kesiminde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs ve kamyon şoförleri ile 5 futbolcu yaralandı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan bilgilendirme şöyle:

"Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır"

"30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1'i otobüs şoförü, 1'i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."