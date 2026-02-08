Konyaspor ve Göztepe 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
Spor

Konyaspor ve Göztepe 0-0 Berabere Kaldı

08.02.2026 19:13
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor, Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Muleka, Bardhi (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (Dk. 74 Jeferson), Juan (Dk. 74 Guilherme)

Sarı kartlar: Dk. 22 Juan, Dk. 72 Ogün Bayrak, Dk. 79 Jeferson, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 76 Berkan Kutlu, Dk. 79 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

69. dakikada Cherni'nin ceza sahasına ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka, 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA

