Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 oyun ile devam eden idman, topla oyunun ardından dönüşümlü olarak 3 grupta oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran, Serdar Gürler ile Barış Yardımcı katılmadı.