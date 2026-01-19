Kop Dağı\'nda Araçlar Mahsur Kaldı

ARAÇLARINDA MAHSUR KALDILAR

Erzurum- Bayburt karayolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, kar ve tipiye teslim oldu. Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane, Trabzon istikametine gitmek isteyen çok sayıda araç Kop Dağı'nın eteklerinde mahsur kaldı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede çok sayıda vatandaş, araçlarında kurtarılmayı bekliyor.