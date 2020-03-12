KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesinde ilk marul hasadı yapıldı - Son Dakika

Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda "KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi" ilk meyvesini verdi.

"KOP Mesleki Gelişim Atölyesi Projesi" kapsamında Seydişehir Özel Eğitim Uygulama Okulunda kurulan tarım atölyesinde, özel eğitim öğretmenlerinin nezaretinde özel öğrenciler tarafından dikilen ve yetiştirilen marulların ilk hasadı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ile Okul Müdürü Cafer Akın ile özel eğitim öğretmenleri ve öğrencileri ilk hasat heyecanını, projeye desteğini esirgemeyen Kaymakam Aydın Erdoğan'ı ziyaret ederek paylaştı.

Sayın Aydın Erdoğan, ziyaretlerinden dolayı özel eğitim öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ederek, özel öğrencilere yönelik her türlü projeye destek vermeye devam edeceğini kaydetti.