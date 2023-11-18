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71 yaşındaki yaşlı adam, sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

71 yaşındaki yaşlı adam, sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir köyde sokak köpeğini tüfekle vurarak öldüren A.B. isimli şahıs, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sayesinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın işlemleri devam ediyor.

18.11.2023 15:46

Kırıkkale'nin Delice ilçesi Kocabaş köyünde sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürürken güvenlik kamerasına yansıyan A.B. (71) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Köydeki vatandaşlar, sokak köpeğini silahla boynundan vurularak öldürülmüş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Mobese görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin A.B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Görüntüde köpeğe tüfekle ateş edip yürüyerek uzaklaştığı görülen A.B, jandarma tarafından gözaltına alındı. A.B.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Kocabaş, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 71 yaşındaki yaşlı adam, sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 71 yaşındaki yaşlı adam, sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
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