Köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı - SİVAS - Son Dakika
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Köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ta köpeğin saldırması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Sivas'ta köpeğin saldırması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde halı sahada maç yapan Alperen K'ye (11) pitbull cinsi olduğu belirtilen köpek saldırdı.

Alperen K'nin bacağından yaralandığını gören Alkan K. (15), arkadaşını kurtarmak istediği sırada köpek onu da ısırmaya çalıştı. Alkan K, üzerindeki kıyafet sayesinde yara almadan kurtuldu.

Alkan K'nin ağabeyi Metehan K. de (16) bölgeye yakın bir yerde aynı köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan Alperen K. ile Metehan K, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Köpeğin sahibi olduğu belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Köpeğin saldırdığı 2 çocuk yaralandı - SİVAS

Huzur Mahallesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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