Köpek Balığı Özgürlüğüne Kavuştu

ANTALYA'da Sıçan Adası açıklarında su altı boru hattını kontrol etmek için dalış yapan sanayi dalgıçları, burnuna olta kancası takıldığını gördükleri camgöz köpek balığını özgürlüğüne kavuşturdu. Dalgıçlar, o anları da kaydetti.

Sanayi dalgıcı Ali Kılıç, Sıçan Adası açıklarında su altı petrol boru hattını kontrol amacıyla daldıklarında, saldırgan tür olarak bilinen bir camgöz köpek balığının, ucunda bidon sarkıtılmış bir halatın yanında durduğunu gördüklerini belirtti. Köpek balığının burnuna takılı olta kancasının misinasının halata dolanmış olduğunu fark ettiklerini söyleyen Kılıç, "Misina kopmuştu ama köpek balığı o kancadan kurtulamamış" dedi.

'KORKU YAŞAMADIM'

Boyu 3 metreye yakın olan köpek balığı ile karşılaştığında bir korku hissetmediğini belirten Kılıç, "Mesleğimiz gereği zaten su altında hep karşılaştığımız türler bunlar. O nedenle alışıyor insan bir süre sonra" diye konuştu. Camgöz köpek balığının nesli tükenmekte olan deniz canlıları arasında bulunduğuna değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Açıkçası köpek balığını o halde bırakıp gitmeye içimiz elvermedi. Tabii tedbirli yaklaşmamız gerekiyordu. Sonuçta bize güzel görünse de tehlikeli bir canlı. Kuyruğundan tuttum, yanımdaki arkadaşım da kancayı çıkarmaya çalıştı. Elimizi çok yaklaştırmamaya çalıştık çünkü bir anda atak yapabilirdi. Ama sonuçta o kancayı oradan çıkardık. Sonra da kuyruğundan hafifçe iterek 'Hadi sen yoluna' dercesine gönderdik. ve açıkçası güzel bir görüntü de almış olduk."