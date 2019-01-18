Son Dakika Haberleri: Köpek Dövüştürdüğü İddia Edilen Bir Kişi Gözaltına Alındı

Köpek Dövüştürdüğü İddia Edilen Bir Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

Niğde'de bir kişi çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştığı tespit edilen B.D. (19), isimli şahıs gözaltına alındı.

Köpek Dövüştürdüğü İddia Edilen Bir Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Niğde'de bir kişi çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştığı tespit edilen B.D. (19), isimli şahıs gözaltına alındı.

Niğde'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan köpek dövüştürme videosu, hayvan severlerin büyük tepkisini topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, soruşturma başlattı. Videoyu çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen çoban B.D.'nin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusundan sonra Hayvan Koruma kanununa muhalefetten 250 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vahşi Cinayete Kurban Giden Oryantalin "Kaç Parçaya Bölüneyim" Paylaşımı Dikkat Çekti Genç Popçu Edis'den "Konsere Hazır Değilim" Diyen Takipçisine Olay Cevap: Maymunlar Giremez

Tolga Zengin: "Bir Gün Bile Sırtımdaki Formanın Kutsallığına İhanet Etmedim" Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:07:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek Dövüştürdüğü İddia Edilen Bir Kişi Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]