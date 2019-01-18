Köpek Dövüştürdüğü İddia Edilen Bir Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Niğde'de bir kişi çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştığı tespit edilen B.D. (19), isimli şahıs gözaltına alındı.
Niğde
'de bir kişi çoban köpekleriyle, sokak köpeğini dövüştürüp, videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştığı tespit edilen B.D. (19), isimli şahıs gözaltına alındı.
Niğde'de çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündem olan köpek dövüştürme videosu, hayvan severlerin büyük tepkisini topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı
harekete geçerek, soruşturma başlattı. Videoyu çekip, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen çoban B.D.'nin, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin jandarma komutanlığındaki sorgusundan sonra Hayvan Koruma kanununa muhalefetten 250 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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