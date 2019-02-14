Son Dakika Haberleri: Köpek mi Canavar Sahibi Mi

Köpek mi Canavar Sahibi Mi

1 saat önce

Beşiktaş'ta bir kadının tasmasız şekilde gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir villanın bahçesinde gördüğü kediyi parçalayarak öldürdü.

Köpek mi Canavar Sahibi Mi, System.String[]
Beşiktaş'ta bir kadının tasmasız şekilde gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir villanın bahçesinde gördüğü kediyi parçalayarak öldürdü. O anlarda kılını bile kıpırdatmadan telefonla konuşmaya eden vicdansız kadının, parçalanan kedinin cansız bedenini ise hiçbir şey olmamış gibi çöp konteynerına attığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi'nde yaşanan olay görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Bir kadının mahallede gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, villanın bahçesinde gördüğü kediye saldırdı. İddiaya göre tasmasız şekilde gezdirdiği köpek, kediye saldırdığı anlarda vicdansız kadın kılını bile kıpırdatmadı. Köpeğin kediyi parçaladığı anlarda kadın, iddiaya göre köpeğini durdurmak yerine telefonla konuşmaya devam etti. Köpek kediyi parçalayarak öldürdükten sonra ise pişkin kadın, kedinin cansız bedenini alarak yakınlardaki bir çöp konteynerına bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Köpeğin kediyi vahşice parçaladığı anlar kameralara yansırken kadının, kediyi kurtarmak yerine parçalandıktan sonra kedinin cansız bedenini çöpe attığı görülüyor. Öte yandan, villadaki iş yerinde çalışanlar ise güvenlik kamerasını izleyince Etiler Polis Merkezi'ne gitti, kadından şikayetçi oldu ancak kadın henüz bulunamadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek Kediyi Parçaladı, Vicdansız Kadın Sadece İzledi Mersin'de Vahşet

Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:49:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek mi Canavar Sahibi Mi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]