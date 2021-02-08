Köpek sürüsünün vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Köpek sürüsünün vahşeti güvenlik kamerasına yansıdı

Hamile kedi köpek sürüsü tarafından parçalandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürü halindeki köpekler girdikleri Oto Yıkama işyerindeki hamile kediyi parçalayarak öldürdü. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polatlı Çamlıca Mahallesi'nde sürü halinde gezen köpekler girdikleri oto yıkama işyerinde hamile kediyi parçalayarak öldürdüler. Olay, Çamlıca Mahallesi Gümüşlü Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi.

İşyerine giren 7 köpek orada bulunan hamile kediye saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışan kediyi sonradan içeriye giren köpekler yakalarken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin kediyi parçaladığı görülüyor.

İşyerinin sahibi Hüseyin Yücel, "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi. Geldiğimizde parçalanmıştı ve kamera kayıtlarını incelediğimizde köpeklerin saldırısına uğradığını gördük" dedi.