Son Dakika Haberleri: Köpek ve Yeni Doğan 3 Yavrusu Donmaktan Kurtarıldı

Köpek ve Yeni Doğan 3 Yavrusu Donmaktan Kurtarıldı

1 saat önce

HAKKARİ'de kar yağışı altında doğum yapan ve 3 yavrusu soğuktan ölen sokak köpeği ile hayatta kalan 3 yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Köpek ve Yeni Doğan 3 Yavrusu Donmaktan Kurtarıldı, System.String[]
HAKKARİ'de kar yağışı altında doğum yapan ve 3 yavrusu soğuktan ölen sokak köpeği ile hayatta kalan 3 yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, dün gece kar yağışı altında doğum yapan ve donmak üzere olan sokak köpeğini fark etti. Belediye ekiplerini arayan vatandaşlar, köpeğin ve yavrularının kurtarılması için yardım istedi. Olay yerine gelen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni doğum yapmış köpeği ve yavrularını kontrol etti. Ancak 3 yavru köpeğin öldüğü görüldü. Ekipler, anne köpek ile hayatta kalan 3 yavrusunu alarak, belediyeye ait Veteriner Kliniği'ne götürdü. Sobanın bulunduğu bölüme alınarak, ısıtılan köpeklere burada mama ve su da verildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Teknikeri Fatih Çiftçi, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçtiklerini belirterek,  "Olay yerine gittiğimizde, yeni doğum yapmış anne köpeği ve 6 yavrusunu gördük. 3 yavrusu ölmüş geri kalan 3 yavruyu kurtardık. Köpekleri olay yerinden alarak kliniğimize getirip, tedavi altına aldık. Anne köpek ile yavrularının durumu şu an için iyi ve bir sıkıntı görünmüyor. Bizim misafirimiz olacaklar ve yavrular biraz büyüyene kadar gözetimimiz altında kalacaklar. Vatandaşlardan da rica ediyoruz. Havalar çok soğuk. Böyle bir vaka ile karşılaştıklarında hemen bize ulaşsınlar" dedi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:10 Kaynak: DHA

Hakkari, Güncel
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