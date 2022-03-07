Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan çocuğun sağlık durumu ciddi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunun, ayağı kesilmek üzere ikinci kez ameliyata alındığı bildirildi.

Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baba Murat Pınar, AA muhabirine, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.

Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.

Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi:

"Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim. İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi."

Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, "Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar." diye konuştu.