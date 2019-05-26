Son Dakika Haberleri: Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı

Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde başıboş köpekleri cep telefonu ile görüntülemek isterken köpeklerin saldırısına uğrayan şahıs, bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde başıboş köpekleri cep telefonu ile görüntülemek isterken köpeklerin saldırısına uğrayan şahıs, bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

İznik'te ikamet eden S.A., yolda yürürken köpekleri karşısında görünce cep telefonu ile o anları görüntülemek istedi. Sağa sola havlayan grup halindeki başıboş köpeklere ıslık çalarak sakinleştirmeye çalışan S.A, bir köpeğin kendisine doğru koşmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şaşkına dönen S.A., korkudan bir otomobilin üzerine çıkarak ısırılmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:04 Kaynak: İHA
Bursa, İznik, 3. Sayfa
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