Son Dakika Haberleri: Köpekleri Zehirleyen Şüphelilerin Serbest Bırakılmasını Protesto Ettiler

Köpekleri Zehirleyen Şüphelilerin Serbest Bırakılmasını Protesto Ettiler

1 saat önce

Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti.

Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti.

Turgut Özal Mahallesi'nde toplanan bir grup hayvansever, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Hayvan haklarıyla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten ve hayvanları öldürenlere verilecek cezaların yeni bir yasayla artırılmasını talep eden hayvanseverler, yerel yöneticilerden de bu konuda destek beklediklerini söyledi.

Hayvanseverler, mahkemece serbest bırakılan 3 kişi hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece "adli kontrol hükümleri" uygulanarak bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annelerini Elektroşok Cihazıyla Bayıltıp 24 Kez Bıçaklayan Kız Kardeşlerin Cezası Belli Oldu! 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı Teslim Olan PKK'lı Terörist, Örgütün İç Yüzünü Anlattı: Küçük Çocuklara Cinsel İstismarda Bulunuyorlar 4 Çocuk Annesi Kadın, 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 23:41:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpekleri Zehirleyen Şüphelilerin Serbest Bırakılmasını Protesto Ettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]