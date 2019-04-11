Köpekleri Zehirleyen Şüphelilerin Serbest Bırakılmasını Protesto Ettiler
1 saat önce
Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:17 Kaynak: AA
Batıkent'te 13 sokak köpeğini zehirledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin mahkemece serbest bırakılmasını hayvanseverler protesto etti. Turgut Özal
Mahallesi'nde toplanan bir grup hayvansever, sokak köpeklerini zehirledikleri iddia edilen zanlıların serbest bırakılmasından üzüntü duyduklarını ifade etti.
Hayvan haklarıyla ilgili yasal boşluk olduğunu belirten ve hayvanları öldürenlere verilecek cezaların yeni bir yasayla artırılmasını talep eden hayvanseverler, yerel yöneticilerden de bu konuda destek beklediklerini söyledi.
Hayvanseverler, mahkemece serbest bırakılan 3 kişi hakkında tekrar yasal işlem başlatılıncaya kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti. Yenimahalle
ilçesi Batıkent semtinde 13 sokak köpeğinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece "adli kontrol hükümleri" uygulanarak bırakılmıştı.
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