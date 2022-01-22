Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru alaca sansar tedavi altına alındı - Son Dakika

- Köpeklerin saldırısında yaralanan yavru alaca sansar tedavi altına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru alaca sansar tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde arazide yaralı bir sansar olduğunu gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yaralı haldeki hayvanı araziden alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yavru sansarın nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde sansarın köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenirken, veterinerler hayvana hemen müdahale ederek yaşamam tutunmasını sağladı. Sansarın tedavisinin bitiminde doğaya tekrar salınacağı belirtilirken, DKMP ekipleri sansarın kurtarılmasını sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.