Köprü ve Otoyol Ücretlerine Yılbaşında Zam Yok
1 saat önce
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen köprü ve otoyollardan geçiş ücretlerine yılbaşında zam yapılmayacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen Fatih Sultan Mehmet
ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri ile otoyollardan araç geçiş ücretleri yılbaşında artırılmayacak. Söz
konusu uygulama, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kapsamayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:17 Kaynak: AA
Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
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