Son Dakika Haberleri: Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir
Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir

46 dakika önce

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira oldu.

Köprü ve otoyollardan 9 ayda 1,4 milyar lira gelir, System.String[]

Köprü ve otoyollardan ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden eylülde yapılan 10 milyon 223 bin 444 araç geçişinden 35 milyon 371 bin 376 lira ücret alındı.

Geçen ay otoyollardan yapılan 30 milyon 156 bin 860 araç geçişinden de 138 milyon 585 bin 356 lira gelir elde edildi.

Yılın 9 ayında ise köprü ve otoyollardaki 342 milyon 654 bin 140 araç geçişinden toplam 1 milyar 434 milyon 504 bin 391 lira gelir sağlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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