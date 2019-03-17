Son Dakika Haberleri: Köprüden Atlayan Kişinin Cesedi Bulundu

Köprüden Atlayan Kişinin Cesedi Bulundu

10 dakika önce

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu.

Köprüden Atlayan Kişinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden dün gece atlayarak intihar eden 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın cesedi bulundu. Üsküdar Salacak açıklarında bulunan cesedi Haydarpaşa Limanı'na getirildi. Burada olay yeri incelemesinin ardından ceset Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınlarının yaptığı teşhis sonucu cesedin dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan Ayhan Akar'a (47) ait olduğu tespit edildi. Bir kargo şirketinde çalışan, 2 çocuk babası Ayhan Akar'ın eşi ile uzun süredir sorunları olduğu, kardeşinin yanında yaşadığı ve gece yarısı kardeşinin aracını alarak köprüye intihar etmek için gittiği öğrenildi. Ayhan Akar'ın cenazesi Yanibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:26 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketten Bebek Maması Çalarken Yakalanan Adam, Gözaltına Alındı Cinnet Getiren Uzman Çavuş, Eşi ile Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:36:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprüden Atlayan Kişinin Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]