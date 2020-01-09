Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

29 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köprüden dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köprüden dereye düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köprüden dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi sahili 2. köprüde meydana geldi. 76 yaşındaki Hikmet G. isimli kişi köprüden geçerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki dereye düştü. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ve 112 ekiplerine bildirdi. Edremit İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ekibi ve bir dalgıç tarafından yaşlı adam kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Zeytinli, Edremit, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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