Son Dakika Haberleri: Kopyala Yapıştır Yöntemi ile Ürediğini Düşündüğümüz 13 Ünlü

Kopyala Yapıştır Yöntemi ile Ürediğini Düşündüğümüz 13 Ünlü

1 saat önce

Çocuk anneye mi benziyor babaya mı kısmı güzel hoş bir telaş da çocuk ikisine birden benzemeyince canı sıkılan çiftler çok. Bu ünlülerin ise çocukları hık demiş burunlarından düşmüş. Resmen kopyala yapıştır yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlar desek yanlış olmaz.

Kopyala Yapıştır Yöntemi ile Ürediğini Düşündüğümüz 13 Ünlü, System.String[]
Çocuk anneye mi benziyor babaya mı kısmı güzel hoş bir telaş da çocuk ikisine birden benzemeyince canı sıkılan çiftler çok. Bu ünlülerin ise çocukları hık demiş burunlarından düşmüş. Resmen kopyala yapıştır yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlar desek yanlış olmaz.

Ünlülerin Kendilerine Benzeyen Çocukları


1- Reese Witherspoon ve Ava Elizabeth Phillippe



2- Will Smith ve Jaden Smith



3- Uma Thurman ve Maya Thurman-Hawke



4- Tom Hanks ve Colin Hanks



5-  Meryl Streep ve Mamie Gummer



6-  Madonna ve Lourdes Maria Ciccone Leon



7-  Katie Holmes ve Suri Cruise



8-  Julianne Moore ve Liv Freundlich



9- Gwyneth Paltrow ve Apple Martin



10-  Goldie Hawn ve Kate Hudson



11-  David Beckham ve Brooklyn Beckham



12-  Clint Eastwood ve Scott Eastwood



13-  Cindy Crawford ve Kaia Jordan

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:56 

Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon, Kültür Sanat
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