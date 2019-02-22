Kopyala Yapıştır Yöntemi ile Ürediğini Düşündüğümüz 13 Ünlü
1 saat önce
Çocuk anneye mi benziyor babaya mı kısmı güzel hoş bir telaş da çocuk ikisine birden benzemeyince canı sıkılan çiftler çok. Bu ünlülerin ise çocukları hık demiş burunlarından düşmüş. Resmen kopyala yapıştır yöntemiyle çocuk sahibi olmuşlar desek yanlış olmaz.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:56
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