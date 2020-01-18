Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

89 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Yusuf Çevirme'nin cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Kore gazisi çevirme son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

89 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Yusuf Çevirme'nin cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da kızının evinde vefat eden Çevirme'nin cenazesi, ilçeye bağlı Yaylasaray köyündeki evine getirilip helallik alındıktan sonra köy camisine götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çevirme'nin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Törene Gazi Çevirme'nin ailesi ile 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul, Taşova, Amasya, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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