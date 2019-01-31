Kore Gazisi Durmuş Toprağa Verildi
1 saat önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Durmuş'un cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore
gazisi Mustafa Durmuş
'un cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Durmuş için Merkez
Hacıbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Durmuş'un ailesinin yanı sıra, Köyceğiz Kaymakam vekili ve Ortaca
Kaymakamı Oktay Erdoğan
, Köyceğiz Belediye Başkanvekili Cemil Cem ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Müftüsü Abdullah Kır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Durmuş'un cenazesi Yeşilköy
aile mezarlığın defnedildi.
Tabutuna Türk bayrağı örtülen Durmuş'un evli ve 7 çocuk babası olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: AA
Genç Kızı Silahla Öldürüp İntihar Etti
Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekram İmamoğlu, Pazarda Tezgahın Üzerine Çıkıp Lahana Sattı
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti