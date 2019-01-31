Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi Durmuş Toprağa Verildi

Kore Gazisi Durmuş Toprağa Verildi

1 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Durmuş'un cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Durmuş Toprağa Verildi, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 87 yaşında vefat eden Kore gazisi Mustafa Durmuş'un cenazesi, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Durmuş için Merkez Hacıbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Durmuş'un ailesinin yanı sıra, Köyceğiz Kaymakam vekili ve Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Köyceğiz Belediye Başkanvekili Cemil Cem ile vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Abdullah Kır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Durmuş'un cenazesi Yeşilköy aile mezarlığın defnedildi.

Tabutuna Türk bayrağı örtülen Durmuş'un evli ve 7 çocuk babası olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Muğla, Mustafa Durmuş, Köyceğiz, Kore, Güncel
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