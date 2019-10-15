Son Dakika Haberleri: Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

25 dakika önce

Niğde'nin Ulukışla İlçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla İlçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Köyünde yaşayan Kore Gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazi için köy camisinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Cenaze törenine Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı Albay Sinan Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazi Erdem gözyaşları arasında toprağa verildi. - NİĞDE

Ulukışla, Niğde, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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