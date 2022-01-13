KORE GAZİSİ, TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

HATAY'ın İskenderun ilçesinde vefat eden Kore gazisi İbrahim Batar (90), törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore savaşı gazilerinden İbrahim Batar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Batar için İskenderun Çay Mahallesi Camisi'nde öğlen namazına müteakip tören düzenlendi. Törene İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Yıldırım, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Neşet Turhan katıldı. Batar'ın cenaze namazını ilçe müftüsü Osman Şekerci kıldırdı. Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulan Batar'ı gazi arkadaşları, askeri ve mülki erkan yalnız bırakmadı. Batar'ın cenazesi Belen ilçesi Müftüler Mezarlığı'nda toprağa veridi.
Kaynak: DHA
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