Körfez'de başıboş hayvanlar toplandı - Son Dakika

Körfez Belediyesi, özellikle İlimtepe bölgesinde güvenliği tehlikeye atan başıboş hayvanları topladı.

Körfez Belediyesi, İlimtepe'de başıboş şekilde bırakılan hayvanlar yönelik çalışma başlattı. Geçtiğimiz yıl hayvan sahipleri ile meclis salonunda bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, konuyu ciddiye aldıklarını ve başıboş bırakılan hayvanların trafikte kazalara sebep olduğuna dikkat çekmesi sonrasında zabıta ekipleri, hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Hayvan yetiştiricilerine uygulanacak cezai işlemleri tebliğ eden ekipler, bu konuda kararlı olduklarını belirtti. Ekipler daha sonra İlimtepe bölgesinde başıboş hayvanlara yönelik çalışma başlattı. Konut alanları içinde bulunan ve küpeli olan 10'a yakın hayvan Zabıta ekipleri tarafından bölgede oluşturulan alana götürüldü.

Hayvanların kulaklarında yer alan küpelerden hayvan sahiplerine ulaşılarak bilgi verildi. Hayvan sahipleri, uygulanan cezai işlemi belediyeye yatırdıktan sonra hayvanlarını teslim alabilecek. Yetiştiriciler aynı kabahati bir daha işlerse cezai işlem iki katına çıkartılacak ve artarak devam edecek. - KOCAELİ