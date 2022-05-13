Körfez İşbirliği Konseyi Oyunları Kuveyt'te Başlayacak - Son Dakika

KUVEYT, 13 Mayıs (Xinhua) -- Üçüncü Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Oyunları'nın Sözcüsü Abdul Rahman Al-Seif Perşembe günü yaptığı açıklamada, Cuma günü Kuveyt'te başlayan oyunların 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini duyurdu. Kuveyt Olimpiyat Komitesi'nin oyunlar için tüm hazırlıkları tamamladığını ve bu spor etkinliğinin başarılı olması için girişin ücretsiz olacağını belirten Al-Seif, etkinliğin eğlenceli ve rekabetçi hale gelmesinde taraftarların önemli bir rolü olduğunu da sözlerine ekledi.

Kuveyt Atletizm Birliği Başkanı Sayer Al-Enizi, 100 hakemin atletizm yarışmasını denetleyeceğini söyledi ve Kuveyt'in takımının diğer KİK ülkelerinden gelenlerle karşılaşmaya tamamen hazır olduğunu da ifade etti. Etkinlik takvimine göre, 12 lokasyonda 16 müsabakanın gerçekleşeceği üçüncü KİK Oyunları'na yaklaşık 1.700 sporcu katılacak.