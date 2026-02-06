Körfezray Metro Projesi Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika
Körfezray Metro Projesi Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi

Körfezray Metro Projesi Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi
06.02.2026 15:27
Körfezray Metro Projesi, depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi, 100 milyon TL yardım yapıldı.

Kocaeli'nin ulaşım vizyonu olan Körfezray Metro Projesi'ni yürüten Met-Gün İnşaat, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları felaketin 3. yılında şantiye alanında düzenlediği programla andı. Programda depremden etkilenen illere yaklaşık 100 milyon TL yardım yapıldığı belirtildi.

Körfezray Metro Projesi şantiyesi yemekhanesinde gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nde yaşamını yitiren vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Met-Gün İnşaat tarafından yapılan açıklamada, depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) Met-Gün Grup adına 10 milyon TL, Metin Güneş ve Halis Ezer adına ise 5 milyon TL bağış yapıldığı belirtildi. Deprem bölgesindeki şantiyelerden bin personel ile 200'den fazla makine ve ekipmanın arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, afet bölgesinde barınma ve yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı sunulduğu belirtildi. Hatay Havalimanı pisti ile otoyol viyadük onarım çalışmalarına destek verildiği, bin 500 çadır ve 5 bin konteynerin depremzedelerin kullanımına sunulduğu kaydedildi. Gaziantep'teki şantiyede bin 500 kişinin barınma ve yemek ihtiyacı karşılanırken, çocuklar için palyaço etkinliği başta olmak üzere çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendiği, camilerde kalan depremzedelere ve sokaklarda vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldığı, kıyafet ve hijyen desteği sağlanıp, jeneratör temin edildiği ifade edildi. Ayrıca İspanya'nın Madrid kentinde toplanan bağışların da deprem bölgesine ulaştırıldığı belirtildi. Yapılan toplam yardımın yaklaşık 100 milyon TL'ye ulaştığı kaydedildi.

Körfezray'da ilk etap 2028'de hizmete girecek

Öte yandan, Kocaeli'de yapımı süren ve kentin kuzey yakasını birleştirecek Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerini birbirine bağlayacak yaklaşık 27 kilometrelik hat, 18 istasyondan oluşacak. Yaklaşık 2,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen projenin ilk etabının 2028'de, tamamının ise 2029'da hizmete girmesi hedefleniyor. Sanayi bölgeleri ile yerleşim alanları arasında entegre ulaşım sağlayacak hattın günlük 300 bin yolcu kapasitesiyle D-100 kara yolu trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor. Ayrıca hattın kapasitesinin ilerleyen yıllarda 500 bine ulaşması öngörülüyor. Metro; tren, tramvay, otogar ve deniz ulaşımıyla entegre çalışacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel

17:46
Körfezray Metro Projesi Deprem Şehitleri İçin Anma Töreni Düzenledi
