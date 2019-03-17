Son Dakika Haberleri: Körfezspor - Şile Yıldızspor: 0-2

Körfezspor - Şile Yıldızspor: 0-2

1 saat önce

STAT: Alparslan TürkeşHAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Akın Karabacak (xx), Giray Kara (xx)KÖRFEZSPOR: Muhammed (x) - Faruk (x) - Umut Kerem (x)(Dk.62 Mirzacan x), Emir (x), Sergen (x), Emirhan Can (x), Yahya Kemal (x)(Dk.39 Emirhan Arıcı x), Osman Kerem (x), Enes (x)(Dk.

Körfezspor - Şile Yıldızspor: 0-2, System.String[]


STAT: Alparslan Türkeş

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Akın Karabacak (xx), Giray Kara (xx)

KÖRFEZSPOR: Muhammed (x) - Faruk (x) - Umut Kerem (x)(Dk.62 Mirzacan x), Emir (x), Sergen (x), Emirhan Can (x), Yahya Kemal (x)(Dk.39 Emirhan Arıcı x), Osman Kerem (x), Enes (x)(Dk.75 Berat), Yasin (x), Yusuf Can (x)

ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (xx) - Zafer (xx), Tahsin (xx), Bertuğ (xx), Furkan (xx)(Dk.67 Anıl xx), Tolunay (xxx)(Dk.84 Hasan Güvendik), Aykut (xx)(Dk.87 Hasan Ayçiçek), Burak (xxx), Yetkin (xx), Zekeriya (xx), İbrahim Anıl (xx)

GOL: Dk.41 Tolunay, Dk.56 Burak (Şile Yıldızspor)

SARI KART: Aykut (Şile Yıldızspor)

TFF 3. Lig 1.Grup mücadelesinde Körfezspor, sahasında Şile Yıldızspor'a 2-0 yenildi.

- Körfezkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:08 Kaynak: DHA

Şile, Yahya Kemal, Giray Kara, Alparslan Türkeş, Spor
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