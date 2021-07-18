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Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü

18.07.2021 12:39
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü, System.String[]

Yozgat'ta bir uzman çavuş, düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını tabancayla öldürdü. Aynı tabancayla kendisine ateş eden uzman çavuş ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden talihsiz kadının, ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yaptığı ortaya çıktı.

Bingöl'de görevli uzman çavuş H.Y. izine geldiği Yozgat'ta düğün hazırlığı yaptığı ve resmi nikah kıydığı nişanlısı Aysel Y. ile bir alışveriş merkezi önünde buluştu.

TARTIŞMA BÜYÜYNCE SİLAHA SARILDI

Çiftin arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.Y. tabancası ile nişanlısına ateş etti, ardından intihar girişiminde bulundu. Aysel Y, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan H.Y. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin 24 Temmuz'da düğün yapacakları ve davetiyelerini dağıttıkları öğrenildi.

"BURADA ADIMIN YAZMASINDAN KORKUYORUM"

Aysel Y'in ocak ayında sosyal medya hesabından "Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt" sayfasının paylaşımını yaparak, "Ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum" yazdığı görüldü.

Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü

Yozgat, Düğün, Çavuş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü - Son Dakika


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