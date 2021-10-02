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Korkunç kaza! Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Korkunç kaza! Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi

02.10.2021 07:52

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yolun karşısındaki restorana geçip çorba içmek isteyen 3 kişiye aşırı hız yaptığı iddia edilen bir araç çarptı. Metrelerce uzağa savrulan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.00'da Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki M.Ş idaresindeki otomobil aşırı süratten dolayı çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi yaklaşık 200 metre savruldu.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ile sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 3 kişiden 1'i olan Aydın Akça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Kamışlıdere ve Sabri Akça'nın da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

CADDENİN BİR BÖLÜMÜ KAPATILDI

Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü kapatırken araçlarında kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından olay yerindeki cenaze ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın çıkış nedenini araştırmak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Korkunç kaza! Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa, Otomobil, Polis, Kaza, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza! Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkunç kaza! Çorba içmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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