Korkut'ta Yaban Hayvanlarına Yardım

03.02.2026 13:24
Muş'un Korkut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına buğday ve ot bırakıldı.

Muş'un Korkut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya buğday ve ot bırakıldı.

Kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede yaban hayatının korunması için çalışmalar sürüyor.

Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz ve Belediye Başkanı Haşim Arık, ekiplerin çalışmasına katılarak, kırsal alanda kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için buğday ve ot bıraktı.

Kaymakam Ayaz, yaptığı açıklamada, ilçede kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Doğadaki canlıların yok sayılamayacağını belirten Ayaz, "Yoğun kar nedeniyle doğadaki canlılar yiyecek bulmakta büyük zorluk çekiyor. Doğaya yem bırakarak bir nebze olsun yaban hayatına katkı sağlamaya çalıştık. Bu sosyal sorumluluk ve yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bu faaliyetlerin yaygınlaşmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Arık ise vatandaşa hizmet etmenin yanında yaban hayvanlarının korunmasına da önem verdiklerini ifade etti.

Dağlarda hiçbir canlının aç kalmaması için ellerinden geleni yapmak zorunda olduklarını dile getiren Arık, "Kuşlarımızı, tilkilerimizi ve kurtlarımızı aç bırakmamak için tüm çabamızı ortaya koyduk. Bu çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak bu çalışmalarla hem yaban hayvanlarının şehre inmesini engelleyeceğiz hem de onlara sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Korkut, Çevre, Muş, Son Dakika

