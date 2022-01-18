KORKUTELİ'NDE KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI - Son Dakika

Antalya'nın 60 kilometre kuzey batısındaki Korkuteli ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı sürücüler araçlarının camına '18.01.2022' tarihini yazarak fotoğraf çekti.

Korkuteli'nde gece başlayan yağış sonrası ilçede yaşayanlar güne karla uyandı. Beyaza bürünen ilçede vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Bazı sürücüler araçlarının camına '18.01.2022' tarihi yazdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Uyandığında kar yağışını fark ettiğini anlatan Hatice Yılmaz, "Korkuteli uzun zamandır çok soğuktu, karla hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Bu yıl kar geçen seneye göre daha geç yağdı" dedi.